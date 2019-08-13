В Днепре на Центральном мосту разместили баннер "Боря, уходи!"

На Центральном мосту в Днепре появился баннер "Боря, уходи".

Обращение адресовано мэру Днепра Борису Филатову, который в июле заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу сроков ремонта моста.

Если 14 сентября мост не поедет согласно проектной документации, то я напишу заявление на увольнение,

– пообещал тогда Филатов.

Журналист и блогер Василий Крутчак сообщил на своей FB странице, что по распоряжению Филатова мост сейчас закрыт как для проезда автомобилей, так и для пешеходов. Более того, полиция круглосуточно дежурит на мосту, чтобы не пускать людей. Это создает большую проблему для тех днепрян, которые живут на одном берегу города, а работают на другом. Дорога на работу у них теперь занимает значительно больше времени, и в этом, по мнению журналиста, виноваты амбиции Бориса Филатова.

"Мы, гражданское движение "Вирок", полностью поддерживаем жителей Днепра и говорим Филатову "Боря, уходи!", – написал Крутчак. Он также анонсировал, что сегодня в 18:00 люди организованно пройдут через мост, несмотря на распоряжение мэра.