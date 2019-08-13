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      В Днепре на Центральном мосту разместили баннер "Боря, уходи!"

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      Центральный мост в Днепре
      Центральный мост в Днепре / dnipro.depo.ua

      На Центральном мосту в Днепре появился баннер "Боря, уходи".

      Обращение адресовано мэру Днепра Борису Филатову, который в июле заключил пари с Президентом Украины Владимиром Зеленским по поводу сроков ремонта моста.

      Если 14 сентября мост не поедет согласно проектной документации, то я напишу заявление на увольнение,
      – пообещал тогда Филатов.

      Журналист и блогер Василий Крутчак сообщил на своей FB странице, что по распоряжению Филатова мост сейчас закрыт как для проезда автомобилей, так и для пешеходов. Более того, полиция круглосуточно дежурит на мосту, чтобы не пускать людей. Это создает большую проблему для тех днепрян, которые живут на одном берегу города, а работают на другом. Дорога на работу у них теперь занимает значительно больше времени, и в этом, по мнению журналиста, виноваты амбиции Бориса Филатова.

      "Мы, гражданское движение "Вирок", полностью поддерживаем жителей Днепра и говорим Филатову "Боря, уходи!", – написал Крутчак. Он также анонсировал, что сегодня в 18:00 люди организованно пройдут через мост, несмотря на распоряжение мэра.

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      Теги: Новости Украины Борис Филатов Новости Днепра
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