В Днепре "на горячем" разоблачен судья-взяточник

В Днепропетровской области детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и работники управления Службы безопасности Украины разоблачили судью местного суда в получении неправомерной выгоды в размере 15 тысяч долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Служитель Фемиды требовал неправомерную выгоду за признание потерпевшим фермерского хозяйства и за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы, в уголовном производстве по обвинению лица в рейдерстве и подделке документов,

– говорится в сообщении.

Добавляется, что детективы НАБУ провели обыски по месту работы и в помещениях лиц, вероятно причастных к совершению преступления. Вследствие следственных действий изъят предмет неправомерной выгоды.



Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ вместе с силовиками и САП проводят обыски в Днепре по факту требования и получения судьей местного суда взятки.