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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Днепре на остановке общественного транспорта задержали мужчину с гранатометом

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Изъятый гранатомет
Изъятый гранатомет / Пресс-служба полиции Днепропетровской области

В Днепре на остановке общественного траспорта правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили замотанный в простыню гранатомет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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"Мужчина курил на остановке общественного транспорта, чем привлек внимание правоохранителей. Во время осмотра сотрудники криминальной полиции Днепровского ОП обнаружили у него РПГ-18, замотанный в простыню", – говорится в сообщении.

Затриманий з гранатометом
Задержанный с гранатометом

Полицейские задержали мужчину. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель. Задержанный утверждает, что нашел оружие накануне и хранил без всякой цели.

Полиция устанавливает происхождение оружия. Открыто уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием".

Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Оружие Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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