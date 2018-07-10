В Днепре на остановке общественного транспорта задержали мужчину с гранатометом

В Днепре на остановке общественного траспорта правоохранители задержали мужчину, у которого обнаружили замотанный в простыню гранатомет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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"Мужчина курил на остановке общественного транспорта, чем привлек внимание правоохранителей. Во время осмотра сотрудники криминальной полиции Днепровского ОП обнаружили у него РПГ-18, замотанный в простыню", – говорится в сообщении.



Задержанный с гранатометом

Полицейские задержали мужчину. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель. Задержанный утверждает, что нашел оружие накануне и хранил без всякой цели.

Полиция устанавливает происхождение оружия. Открыто уголовное производство по статье "Незаконное обращение с оружием".