В Днепре на улице мужчине выстрелили в голову: фото 18+

В воскресенье, 8 июля, в Днепре на улице Кодацкий Спуск произошла стрельба. В результате инцидента мужчина получил огнестрельное ранение головы.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Около 1-го ночи на улице Кодацкий Спуск г. Днепр произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы. Пострадавшего доставили в больницу, где не приходя в сознание, он умер,

– сообщили в полиции.

В ходе осмотра места происшествия была изъята гильза и направлена на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас принимаются меры для установления и задержания нападавших.



Фото с места убийства