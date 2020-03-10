В Днепре на улице нашли 2-летнего ребенка практически без одежды

Жительница Днепра заметила на улице мальчика только в нижнем белье. Об этой ситуации женщина сообщила в полицию.

Инцидент произошел в Шевченковском районе города Днепр, сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

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Маленький мальчик ходил днем ​​по улице в одних трусах. Женщина сообщила патрульным, что по дороге на работу увидела растерянного ребенка.

По данным правоохранителей, когда они прибыли домой, где проживает мальчик, дверь открыл дедушка. Он отметил, что выходил в магазин, а мальчик, наверное, выбежал в это время. По словам дедушки, за ребенком должны были следить старшие братья.

Патрульные связались с мамой и провели разъяснительную беседу.