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      В Днепре на улице нашли 2-летнего ребенка практически без одежды

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      Жительница Днепра заметила на улице мальчика только в нижнем белье. Об этой ситуации женщина сообщила в полицию.

      Инцидент произошел в Шевченковском районе города Днепр, сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

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      Маленький мальчик ходил днем ​​по улице в одних трусах. Женщина сообщила патрульным, что по дороге на работу увидела растерянного ребенка.

      По данным правоохранителей, когда они прибыли домой, где проживает мальчик, дверь открыл дедушка. Он отметил, что выходил в магазин, а мальчик, наверное, выбежал в это время. По словам дедушки, за ребенком должны были следить старшие братья.

      Патрульные связались с мамой и провели разъяснительную беседу.
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Днепра Дети и несовершеннолетние Криминальные новости
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