В Днепре на вертолете эвакуировали тяжелораненого бойца

В больницу Днепра вечером, в четверг, 5 июля, на вертолете эвакуировали тяжелораненого защитника из зоны проведения операции объединенных сил. Мужчину доставили с многочисленными осколочными поражениями.

Об этом сообщила в Facebook советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

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Защитник находится в больнице имени Мечникова в отделении реанимации. В результате взрыва у мужчины ранения глаз. К счастью, офтальмологи успокоили, что зрение удастся сохранить.

Напомним, сейчас должно было бы действовать так называемое "хлебное перемирие". Но российско-террористические войска игнорируют достигнутые в Минске договоренности о режиме тишины.