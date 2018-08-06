В Днепре наградили полицейского, который почти час простоял с активированной гранатой в руке

В понедельник, 6 августа, в Днепре награждали нового героя – лейтенанта патрульной полиции Александра Цурканова, который почти час продержал в руке активированную гранату.

Полицейский приехал на вызов и увидел мужчину, который бегает с боеприпасом в руке. Чеки в гранате уже не было, поэтому она могла взорваться в любой момент.

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Уже сегодня Александр Цурканов спокойно и с улыбкой рассказал о том, как почти час собственными руками держал гранату, что вот-вот разорвется. На самом же деле, все было гораздо эмоциональнее.

Мужчина находился в панике, кричал, что сейчас выкинет гранату, потому что не может держать ее. Мы решили с напарником успокоить человека и фиксировать гранату своими руками, потому что могла быть беда,

– сказал Александр Цурканов.

Когда на место прибыли взрывотехники, они ошарашили своим выводом – граната ненастоящая. Выяснилось, что таким образом горе-товарищ решил пошутить над своим другом. Подкинул ему муляж в руки и убежал.

Полицейский почти час продержал в руке активированную гранату

Но исключительное мужество лейтенанта полиции не осталась без внимания. Сегодня Александру торжественно вручили награду за героизм. Впрочем, сам Александр Цурканов себя героем не считает и говорит, что это его работа.

Тем временем, злоумышленника-шутника, который бросил муляж в руки товарищу, задержали, а в его доме правоохранители нашли еще другие боеприпасы. Настоящие ли они – выяснит экспертиза. Задержанному же грозит до семи лет лишения свободы.