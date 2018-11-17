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      В Днепре налоговика задержали за взятку в 7 тысяч долларов: фото

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      В Днепре чиновника задержали за взятку
      В Днепре чиновника задержали за взятку / npu.gov.ua

      В Днепре правоохранители задержали по подозрению во взяточничестве старшего оперуполномоченного налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области.

      Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

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      Подполковник налоговой требовал от гражданина взятку в 7 тысяч долларов, чтобы не принимать меры по пресечению деятельности сети аптек.

      Дніпро хабар підполковник податковоїЗадержали чиновника в Днепре / Фото Национальная полиция

      дніпро хабар підполковник податковоїПодполковник налоговой требовал от гражданина взятку 7 тысяч долларов/Фото Национальная полиция

      В случае отказа подполковник угрожал инициировать проверки и провести обыски по месту размещения предприятия,
      – отметили правоохранители.

      Во время задержания подполковника налоговой правоохранители изъяли полученную неправомерную выгоду. Сообщается также, что чиновника задержали и открыли уголовное производство.

      хабар дніпро підполковник
      Взятка в размере 7 тысяч долларов / Фото Национальная полиция

      Напомним, что работники Генпрокуратуры вместе со Службой безопасности Украины "на горячем" задержали руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Херсонской области, главного инспектора, а также руководителя частного предприятия.

      Теги: Новости Украины Полиция Коррупция Государственная налоговая служба Взятка СБУ Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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