В Днепре налоговика задержали за взятку в 7 тысяч долларов: фото
В Днепре правоохранители задержали по подозрению во взяточничестве старшего оперуполномоченного налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.
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Подполковник налоговой требовал от гражданина взятку в 7 тысяч долларов, чтобы не принимать меры по пресечению деятельности сети аптек.
Задержали чиновника в Днепре / Фото Национальная полиция
Подполковник налоговой требовал от гражданина взятку 7 тысяч долларов/Фото Национальная полиция
В случае отказа подполковник угрожал инициировать проверки и провести обыски по месту размещения предприятия,
– отметили правоохранители.
Во время задержания подполковника налоговой правоохранители изъяли полученную неправомерную выгоду. Сообщается также, что чиновника задержали и открыли уголовное производство.
Взятка в размере 7 тысяч долларов / Фото Национальная полиция
Напомним, что работники Генпрокуратуры вместе со Службой безопасности Украины "на горячем" задержали руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Херсонской области, главного инспектора, а также руководителя частного предприятия.