В Днепре налоговика задержали за взятку в 7 тысяч долларов: фото

В Днепре правоохранители задержали по подозрению во взяточничестве старшего оперуполномоченного налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

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Подполковник налоговой требовал от гражданина взятку в 7 тысяч долларов, чтобы не принимать меры по пресечению деятельности сети аптек.

Задержали чиновника в Днепре / Фото Национальная полиция

Подполковник налоговой требовал от гражданина взятку 7 тысяч долларов/Фото Национальная полиция

В случае отказа подполковник угрожал инициировать проверки и провести обыски по месту размещения предприятия,

– отметили правоохранители.

Во время задержания подполковника налоговой правоохранители изъяли полученную неправомерную выгоду. Сообщается также, что чиновника задержали и открыли уголовное производство.



Взятка в размере 7 тысяч долларов / Фото Национальная полиция

Напомним, что работники Генпрокуратуры вместе со Службой безопасности Украины "на горячем" задержали руководителя Государственной архитектурно-строительной инспекции Херсонской области, главного инспектора, а также руководителя частного предприятия.