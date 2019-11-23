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      В Днепре жестоко избили активистов ОО "Сообщество активной молодежи"

      8 Читати новину українською
      В Днепре избили активистов САМ / ОО "САМ"

      Нападение произошло в помещении Просвещения около 22 часов вечера. Неизвестные мужчины в балаклавах жестоко избили двух членов общественной организации "Сообщество активной молодежи".

      Об инциденте на своей фейсбук странице рассказал пострадавший от нападения Владислав Мельничук. Кроме него нападавшие также избили и другого члена организации – Вирослав Цюпьяка.

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      Избиение было в помещении общественной орагиназации при свидетелях. Сейчас пишем заявление в полицию и едем в больницу. Есть травмы черепа, челюсти и носа. Далее будем апдейтиты ситуацию, – написал Владислав.

      В организации сообщили, что нападавших было пятеро и они были одеты в балаклавы. Они неожиданно ворвались в помещение Просвещения в Днепре, где работали другие члены организации, среди которых двое пострадавших ребят.

      Сейчас они находятся в больнице где проходят обследование. Все обстоятельства и причины нападения пока неизвестны.

       

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      22 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминальные новости Новости Днепра Новости Украины
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