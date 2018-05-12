Полиция Днепра обнаружила гранатомет РПГ-26 у мужчины, подозреваемого в сбыте наркотических средств. Оружие он хранил в комнате под диваном. Также во время обыска у него обнаружили 141 патрон калибра 5,45 мм и травматический пистолет.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Санкционированный судом обыск провели 11 мая сотрудники Днепровского отдела полиции в рамках открытого по ч. 2 ст. 307 уголовного производства (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),

– уточняют в полиции.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов полиция решает вопрос об открытии уголовного производства. Продолжаются следственные действия.



В Днепре наркосбытчик спрятал гранатомет под диваном