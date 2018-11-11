В Днепре неадекватный мужчина крушил автомобили на тротуаре: видео

В Днепре прохожие зафиксировали на видео, как разъяренный мужчина пытался разбить дорогостоящий Porsche Cayenne палкой, а затем переключился на другие автомобили.

Об этом сообщил телеканал "Открытый".

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Вероятно, мужчина был недоволен тем, что машины были припаркованы на тротуаре и мешали пешеходам, поэтому начал бить палкой Porsche Cayenne. Когда машина не поддалась, мужчина пошел громить другие, которые стояли на тротуаре рядом.

Отметим, что владельцы побитых автомобилей на месте так и не появились, однако прохожие вызвали полицию. Правоохранители забрали драчуна в отделение.

Видео, как мужчина крушил автомобили