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В Днепре неизвестные на Mitsubishi с номерами "Весілля" отобрали у инкассаторов полмиллиона

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В Днепре неизвестные на Mitsubishi с номерами "Весілля" ограбили инкассаторов
В Днепре неизвестные на Mitsubishi с номерами "Весілля" ограбили инкассаторов / Информатор

В воскресенье, 13 августа, на улице Космической в Днепре неизвестные на Mitsubishi Lancer, угрожая пистолетом, забрали 500 тысяч гривен у инкассаторов на ВАЗ-2106.

Об этом сообщил сайт Информатор.

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По словам свидетелей, двое мужчин – инкассаторов – на ВАЗ ездили по "точкам" и собирали деньги за проданные товары. Когда они забрали средства в сигаретном киоске на остановке на Космической и собирались ехать на следующий адрес, на них напали.

Когда мужчины на ВАЗ стояли у ларька, к ним подъехали неизвестные на Mitsubishi Lancer и напали на них. Завязалась драка. В результате нападавшие, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали деньги и уехали вниз по Космической. Водитель ВАЗа бросился догонять Mitsubishi. Однако далеко уехать ему не удалось – на парковке, по которой он уехал, ВАЗ "встретился" с "Москвичем". В ДТП никто не пострадал,
– сообщили в полиции.

После ограбления в городе объявили план "Перехват". Однако, через некоторое время его сняли. Автомобиль грабителей пока найти не удалось. Mitsubishi Lancer черного цвета с номерами "Весілля" на данный момент находится в розыске.

К слову, 12 августа вечером, трое неизвестных в масках ограбили ломбард-магазин и убили охранника. Их розыск продолжается. За совершенное им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Теги: Новости Украины Ограбления Новости Днепра Аварии и ДТП Деньги
Источник: 24 канал
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