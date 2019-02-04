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      В Днепре неизвестные подожгли кафе с посетителями: видео с камер наблюдения

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      В Днепре неизвестные подожгли кафе с посетителями
      В Днепре неизвестные подожгли кафе с посетителями / Информатор

      Вечером 3 февраля двое неизвестных мужчин открыли дверь кофейни Heisenberg и швырнули туда воспламеняющееся вещество. В результате поджога пострадали три человека.

      В кафе сразу вспыхнула деревянная мебель.

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      В результате дерзкого поджога пострадали три человека – владелица кафе и посетительницы. Сейчас они находятся в больнице.

      В сети опубликовали два видео: снаружи и изнутри, на которых видно, как злоумышленники бросили зажигательную смесь в кафе.

      Видео, снятое снаружи кафе:

      Видео, снятое изнутри заведения:

      В Днепре неизвестные подожгли кофейню Heisenberg: посетители получили ожоги

      В Днепре неизвестные подожгли кофейню Heisenberg: посетители получили ожоги

      Опубліковано Информатор Неділя, 3 лютого 2019 р.

      Спасателям удалось оперативно помешать распространению пламени на большую площадь. Правоохранители выясняют детали и не исключают, что это были бизнес-разборки.

      Теги: Пожар Новости Украины Полиция Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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