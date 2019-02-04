В Днепре неизвестные подожгли кафе с посетителями: видео с камер наблюдения
Вечером 3 февраля двое неизвестных мужчин открыли дверь кофейни Heisenberg и швырнули туда воспламеняющееся вещество. В результате поджога пострадали три человека.
В кафе сразу вспыхнула деревянная мебель.
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В результате дерзкого поджога пострадали три человека – владелица кафе и посетительницы. Сейчас они находятся в больнице.
В сети опубликовали два видео: снаружи и изнутри, на которых видно, как злоумышленники бросили зажигательную смесь в кафе.
Видео, снятое снаружи кафе:
Видео, снятое изнутри заведения:
Спасателям удалось оперативно помешать распространению пламени на большую площадь. Правоохранители выясняют детали и не исключают, что это были бизнес-разборки.
Источник: 24 канал
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