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      В Днепре неизвестные уничтожили экспонат музея АТО фото

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      Вандали розтрощили вуличний експонат музею АТО / Фейсбук Юлії Пісчанської

      Вблизи Национального музея имени Яворницкого, что в Днепре, неизвестные разбили автомобиль, который был экспонатом музея АТО. Произошел досадный инцидент на шестую годовщину расстрелов на Майдане.

      В ночь на 20 февраля возле музея произошли два события. Об этом написала в фейсбуке директор Днепропетровского национального музея имени Яворницкого Юлия Песчанская.

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      Во-первых, совершили разрушение нового экспоната с уличной экспозиции – автомобиля, который нам подарили волонтеры. Во-вторых, на дереве появились бумажные белые крылья,
      – отметила Песчанская.

      Председатель Соборного райсовета Артем Тимарев заявил, что установление крыльев – работа не вандалов. Такое чествования Героев Небесной Сотни инициировала власть.

      "Два мира – два Шапиро", – подписала свой пост Песчанская.

      Разбитый вандалами экспонат музея АТО и крылья памяти: фейсбук Юлии Песчанской

      Что означает выражение "Два мира – два Шапиро"?
      Так говорят о разнице в менталитете, привычках жителей разных стран, представителей разных национальностей.

      Что известно про Национальный музей имени Яворницкого в Днепре?
      Был основан губернатором Андреем Фабром в 1849 году. В музее экспонируются коллекции от старинных орудий труда (времена палеолита) до экспонатов времен Второй Мировой войны. Уникальными экспонатами являются половецкие "бабы", Керносовский идол и коллекция казацких древностей.

      Расстрелы на Майдане: коротко

      • Именно противостояние во второй половине февраля 2014 было завершающим этапом революции Достоинства. 18 февраля силовики прибегли к расстрелам и штурму протестующих, которые продолжались до 21 февраля.
      • Вследствие силовых столкновений всего за четыре дня погибли 82 человека (по оценке Министерства здравоохранения). Из них 71 активист и 11 силовиков.
      • Именно применение таких жестких методов стало концом правления Виктора Януковича и его сторонников. Результатами силовых противостояний стали голосования Верховной Радой 22 февраля об отстранении "легитимного" от выполнения обязанностей президента.
      • К слову, массовые убийства происходили в те дни не только на Майдане, но и поблизости. К преследованиям, избиениям или даже жестоким убийствам активистов за пределами Майдана прибегали "титушки".

      майдан
      Хроника Евромайдана / Инфографика 24 канала

      Деонтей Уайлдер – история самого жестокого боксера современности
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Музеи Транспорт Небесная Сотня Революция достоинства Новости Днепра Новости Украины
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