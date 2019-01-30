В Днепре неизвестный мужчина обстрелял автомобиль из гранатомета

Инцидент произошел во вторник вечером, 29 января, в Днепре. Неизвестный мужчина выстрелил из ручного противотанкового гранатомета во внедорожник "Toyota". В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

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Отмечается, что Соборный отдел полиции Днепра получил сообщение о взрыве в 21:00.

В полиции сообщили, что событие произошло на перекрестке улицы Литейной и спуска Крутогорная. На место сразу прибыли правоохранители, которые установили, что в результате выстрела из гранатомета взорвалась передняя часть внедорожника марки "Toyota Land Cruiser". Пассажиры, которые находились в автомобиле, не пострадали.



Правоохранители установили, что в результате выстрела взорвалась передняя часть авто

В отделе коммуникации полиции Днепропетровской области отметили, что принимаются все необходимые меры для установления всех обстоятельств преступления.



Неизвестный выстрелил в внедорожник с ручного противотанкового гранатомета

По факту взрыва автомобиля в полиции открыли уголовное производство по "Покушение на убийство".