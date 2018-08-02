В Днепре неизвестный выстрелил девушке в лицо

В четверг, 2 августа, возле магазина в Днепре неизвестный выстрелил в лицо девушке.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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"Событие произошло 2 августа около 12.30 возле минимаркета на улице Антипа Синявского города Днепра. Сейчас полиция отрабатывает территорию, опрашивает свидетелей и устанавливает личность злоумышленника, который стрелял в женщину. Проводится баллистическая экспертиза, по результатам которой будет определено оружие и другие обстоятельства преступления", – говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, пуля задела правую щеку девушки. Врачи "скорой" оказали 26-летней пострадавшей помощь на месте инцидента. К счастью, ее жизни ничего не угрожает.

"По данному факту следственными Шевченковского ОП города Днепра открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Следственные действия продолжаются", – отметили полицейские.