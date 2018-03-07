В Днепре обокрали банк: похитили сейф и ноутбуки

В ночь на 7 марта в полицию поступило сообщение об ограблении банка на проспекте Маршала Малиновского в Днепре.

Когда патрульные подъезжали к месту вызова, обнаружили 2 подозрительных мужчин с сумками. Неизвестные сразу бросились бежать, как только увидели служебный автомобиль. В результате, обоих мужчин стражи порядка задержали, сообщили в полиции.

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Задержанные лица, вероятно, проникли в отделение одного из банков и похитили оттуда 2 ноутбука и сейф. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.



Злоумышленники похитили сейф из банка

Также во время обследования прилегающей территории инспекторы обнаружили автомобиль Chevrolet Lacetti, водитель которого, как выяснилось, также может быть причастным к преступлению. Мужчина пытался скрыться, но его автомобиль заблокировали полицейские. У водителя патрульные заметили явные признаки наркотического опьянения. От медосмотра он отказался, поэтому инспекторы составили на нарушителя протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КУпАП.

Задержанных доставили в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.