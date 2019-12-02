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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В Днепре осудили подполковника милиции и инспектора за преступления во время Евромайдана: детали

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      Лариса Татарчук / Screenshot

      Судья Бабушкинского районного суда Днепра Лариса Татарчук приговорила к уголовной ответственности двух должностных лиц органов внутренних дел за преступления, совершенные во время Революции Достоинства. Дело также касалось мирного пробега до Межигорья 29 декабря 2013 года.

      Об этом в своем блоге "Честь и НЕчесть" рассказала исполнительный директор фонда DEJURE Ирина Шиба.

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      Она отметила, что в деле, которое касается мирного пробега в Межигорье, трое водителей якобы не остановились по требованию патрульного. Поскольку машины были зарегистрированы на владельцев из Днепропетровской области, то установить личности водителей должны были инспекторы ГАИ из Днепра. Однако, проведя проверку, они сообщили руководству об отсутствии законных оснований для составления протоколов об админправонарушениях. Лица водителей автомобилей им установить не удалось.

      Однако их руководитель, подполковник милиции, продолжал давить. Обещал уладить в будущем любые проблемы по службе, "прикрыть" при необходимости, чтобы они составили протоколы об административных правонарушениях на владельцев автомобилей. Один из инспекторов таки согласился. Боялся, что его подставят или уволят, если он не выполнит незаконное указание. Исследовав материалы дела, проверив отсутствие оснований для составления протоколов, судья Татарчук признала обоих виновными,
      – отметила Ирина Шиба.

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      Она добавила, что руководителя за влияние и незаконные указания приговорили к двум годам лишения свободы с испытанием. А подчиненного инспектора, который составил заведомо ложный протокол, к штрафу в 4 250 гривен, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на два года.

      По словам Ирины Шибы, премию "Честь недели" за наказание преступлений против автомайдановцев получила судья Бабушкинского районного суда города Днепропетровск Лариса Татарчук.

      лариса татарчук
      "Честь недели" получила Лариса Татарчук

      Лауреатов премии и антипремии определяет общественная организация "Фундация DEJURE", которая мониторит ход судебной реформы и добивается очищения судейских рядов.

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      Теги: Судьи Новости Украины Революция достоинства Межигорье Автомайдан Новости Днепра
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