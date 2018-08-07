В Днепре отключат воду на два дня: адреса
Часть правого берега Днепра останется без воды с 8 по 10 августа. Так, воды не будет с 6:00 среды до 6:00 пятницы.
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.
Там объяснили, что отключение воды в Днепре связано с проведением неотложных ремонтных и профилактических работ.
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Так, в каждом районе города определены участки улиц, где отключат водоснабжение. Не повезло как жителям центра, так и окраин города. Некоторые районы отключат полностью. В зону отключения воды в Днепре попадают:
Новокодацкий район – поселки Таромское и Ясное, жилые массивы Диевка 1, 2;
Чечеловский район – нагорная часть ул. Титова до ул. Бориса Кротова (ж/м Верхний), в том числе с. Краснополье;
Центральный район – нагорная часть выше от пр. Д. Яворницкого (его нечетная сторона) до ул. Титова;
Шевченковський район – нагорная часть выше от пр. Д. Яворницкого (его нечетная сторона) в направлении по пр. Б. Хмельницкого до поселка Сурско-Литовского, а также ж/м Тополь – 1, 2, 3, и поселка Мирный;
Соборный район – полностью;
поселки Сурско-Литовское, Новоалександровка, Братское, Ракшовка, Волосское, Старые Кодаки, Сажовка;
ж/м Аэропорт;
В "Днепроводоканале" порекомендовали жителям правобережной части Днепра создать необходимый запас питьевой воды.