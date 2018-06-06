В Днепре патрульные спасли мужчину от самоубийства

Поссорился с женой и решил свести счеты с жизнью, однако патрульные Днепра спасли мужчину от самоубийства. Мужчину, который перешагнул через перила моста, заметили проезжавшие мимо водители.

На место сразу приехали сразу несколько патрулей и спасатели. На неоднократные просьбы не прыгать с моста, мужчина просил его не трогать.

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После часа уговоров, к счастью, прыгать все-таки передумал.

Напомним, известный украинский режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер застрелился. Трагическое событие произошло 4 июня вечером на хуторе Обырок, Бахмацкого района на Черниговщине. Полиция изъяла у погибшего огнестрельное оружие.