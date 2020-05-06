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      В Днепре патрульные спасли щенка, который повис на штыре: фото

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      В Днепре патрульные спасли щенка, который повис на штыре: фото
      Патрульні прибули на виклик відразу і допомогли рятувати цуценя / "Інформатор"

      Неравнодушные люди и патрульные спасли жизнь щенку. Он висел на металлическом штыре строительной площадки головой вниз. Вероятно собачку кто-то выбросил через забор – он висел довольно высоко.

      Рятували цуценя вночі, саме тоді люди з декількох будинків поблизу почули відчайдушний гавкіт та викликали поліцію. Про це пише "Інформатор".

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      Дочекавшись патрульних, декілька людей зайшли на територію будівельного майданчика, звідки доносився гавкіт. Там люди стали свідками жахливої картини: на металевому штирі вниз головою висіло цуценя. Його живіт був розпоротий, тому нутрощі частково випали.

      цуценя
      Врятоване цуценя

      Ситуація здавалася безвихідною, втім правоохоронці та небайдужі люди не здалися. Вони бережно зняли тваринку зі штиря та відвезли в цілодобову ветеринарну клініку.

      На щастя, життєво важливі органи цуценя не постраждали. Йому зашили в живіт, закутали в м'який плед і зігріли. Малюка забрав до себе один із рятівників.

      Найімовірніше, цуценя жбурнули через паркан. З якою метою і хто – невідомо.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Днепра Полиция Мир животных Новости Украины
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