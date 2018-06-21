В Днепре перевернулся грузовик с химикатами: фото

На трассе Харьков – Симферополь вблизи поселка Варваровка Синельниковского района произошло дорожное-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля КрАЗ (самосвал), который был наполнен химическим веществом.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП В Днепре.

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Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что грузовой автомобиль КрАЗ (самосвал) двигался в направлении города Днепр. Машина была нагружена мешками с каустической содой – химическим веществом, которое используется для изготовления моющих средств, общий вес которой составлял 10 тонн.

Вероятно, не справившись с управлением, водитель автомобиля допустил переворот транспортного средства на бок, в результате чего около четверти груза рассыпалось, произошел разлив дизельного топлива. Также авто перекрыло собой одну полосу автодороги,

– заявили в пресс-службе.

В результате ДТП никто не пострадал. С помощью крана перевернувшийся грузовой автомобиль подняли на колеса и убрали с автодороги. Владелец грузовика организовал работы по привлечению другого автомобиля и перегрузки груза в него.



Ликвидация последствий ДТП с грузовиком

Как заверили работники ГСЧС, они смыли разлитое топливно-смазочное вещество с проезжей части. Движение автотранспорта на пути возобновлено в полном объеме. К оказанию помощи привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Напомним, в среду, 20 июня, в центре Тернополя, а именно на проспекте Степана Бандеры, произошло масштабное ДТП с участием трех легковых автомобилей и двух маршрутных такси. Вследствие чего произошла авария – пока неизвестно.