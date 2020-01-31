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      В Днепре пикетировали фестиваль проводимый при поддержке Московского патриархата: фото

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      В Днепре пикетировали фестиваль проводимый при поддержке Московского патриархата / Радио Свобода

      Несколько десятков активистов пикетировали здание Дома союзов, где проходил международный кинофестиваль "Киноассамблея на Днепре" при поддержке УПЦ Московского патриархата.

      По информации издания "Радио свобода", на митинг пришли ветераны боевых действий на Донбассе, родители погибших военных, волонтеры и члены общественных организаций.

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      Люди принесли с собой плакаты с надписями "Нет русскому миру!", "Свободу узникам Кремля" и "РоскинOFF". По их словам, их возмущает, что среди фильмов-участников фестиваля 10 фильмов производства России и только один – украинский. В частности, они обратили внимание на фильм "Герой империи" и требовали от организаторов показать лицензионное разрешение на прокат ленты.


      На митинг пришли ветераны войны и активисты

      Организаторы объяснили, что фильмы фестиваля вне политики. Среди лент есть фильмы из Беларуси, Грузии, России, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана.

      Части пикетчиков удалось попасть в зрительный зал, чтобы проконтролировать, нет ли в фильмах пророссийской пропаганды. Перед начало фестиваля они спели гимн Украины.

      дінпро фестиваль пікетАктивисты принесли с собой плакаты против российского кино

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины УПЦ МП Протесты Новости Днепра
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