В Днепре пьяный капитан катера врезался в ресторан
В Днепре водитель катера, который находился в нетрезвом состоянии, врезался в ресторан. Авария произошла около полуночи 5 августа.
Об этом сообщает Информатор.
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Патрульная полиция обнаружила на судне капитана, который был в состоянии алкогольного опьянения.
Патрульные предложили мужчине пройти тест на драггере, но он отказался.
Катер врезался в ресторан "Горец" / Фото "Информатор"
Капитан судна был в состоянии алкогольного опьянения
Источник: 24 Канал
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