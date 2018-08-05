В Днепре пьяный капитан катера врезался в ресторан

В Днепре водитель катера, который находился в нетрезвом состоянии, врезался в ресторан. Авария произошла около полуночи 5 августа.

Об этом сообщает Информатор. Читайте также: Возле берегов Швеции пьяный российский капитан посадил судно на мель: видео Патрульная полиция обнаружила на судне капитана, который был в состоянии алкогольного опьянения. Патрульные предложили мужчине пройти тест на драггере, но он отказался. Катер врезался в ресторан "Горец" / Фото "Информатор"

Капитан судна был в состоянии алкогольного опьянения