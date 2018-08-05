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В Днепре пьяный капитан катера врезался в ресторан

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Капитан катера врезался в ресторан
Капитан катера врезался в ресторан / Информатор

В Днепре водитель катера, который находился в нетрезвом состоянии, врезался в ресторан. Авария произошла около полуночи 5 августа.

Об этом сообщает Информатор.

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Патрульная полиция обнаружила на судне капитана, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные предложили мужчине пройти тест на драггере, но он отказался.

Катер врезался в ресторан "Горец" / Фото "Информатор"
Капитан судна был в состоянии алкогольного опьянения

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Водный транспорт Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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