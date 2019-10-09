В Днепре в ночь на 9 октября неизвестные напали на таксиста, избили его и угнали машину. Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия, но полиция тут же ввела план "Перехват".

Инцидент произошел на перекрестке улиц Передовой и Отечественной, сообщает в фейсбуке "Днепр оперативный".

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Злоумышленники пытались скрыться от полиции на высокой скорости. Они создавали аварийные ситуации и выезжали на встречную полосу. За нарушителями "охотились" 12 экипажей патрульной полиции.

Во время погони, по словам очевидцев, произошла стрельба. Полицейские уже задержали злоумышленников, сейчас все обстоятельства происшествия выясняются.

В Днепре полицейские устроили погоню со стрельбой из-за избиения таксиста: видео