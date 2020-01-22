В Днепре попытка подорвать целый пакет с петардами завершилась кровавыми последствиям: детали

В Днепре на улице Ковалевской 32-летний мужчина решил прямо на балконе подорвать петарды "все вместе". В результате он и 18-летняя девушка получили тяжелые травмы. Мужчине даже ампутировали руку.

Сообщение о том, что на улице Софьи Ковалевской произошел взрыв, поступило вечером 21 января около 19:25, сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

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Сначала правоохранители считали, что имеют дело со взрывом самодельного взрывного устройства. Следствием этого стало нанесение тяжелых телесных повреждений 32-летнему мужчине и 18-летней девушке.

Впрочем позже очевидцы рассказали патрульным полицейским, что мужчина решил взорвать на балконе целый пакет петард. Как следствие, ему ампутировали руку, а девушка получила открытую черепно-мозговую травму .



В Днепре попытка взорвать "все петарды" завершилась тяжелыми последствиями

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия или боевых припасов. Виновнику может грозить до трех лет за решеткой.