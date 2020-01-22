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      В Днепре попытка подорвать целый пакет с петардами завершилась кровавыми последствиям: детали

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      В Днепре мужчина на балконе квартиры подорвал целый пакет петард / коллаж 24 канала

      В Днепре на улице Ковалевской 32-летний мужчина решил прямо на балконе подорвать петарды "все вместе". В результате он и 18-летняя девушка получили тяжелые травмы. Мужчине даже ампутировали руку.

      Сообщение о том, что на улице Софьи Ковалевской произошел взрыв, поступило вечером 21 января около 19:25, сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

      К слову: Новогодняя ночь едва не закончилась трагедией в Одессе: праздничный фейерверк начал взрываться в толпе

      Сначала правоохранители считали, что имеют дело со взрывом самодельного взрывного устройства. Следствием этого стало нанесение тяжелых телесных повреждений 32-летнему мужчине и 18-летней девушке.

      Впрочем позже очевидцы рассказали патрульным полицейским, что мужчина решил взорвать на балконе целый пакет петард. Как следствие, ему ампутировали руку, а девушка получила открытую черепно-мозговую травму.

      взрыв в Днепре, взорвал все петарды
      В Днепре попытка взорвать "все петарды" завершилась тяжелыми последствиями

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия или боевых припасов. Виновнику может грозить до трех лет за решеткой.

      подорвал все петарды, взрыв в Днепре
      В результате взрыва пакета с петардами в Днепре два человека получили тяжелые травмы

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Постраждалі Взрыв Новости Днепра
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