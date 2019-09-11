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      В Днепре после матча сборной Украины вспыхнул ТЦ "Мириада": фото, видео

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      В Днепре произошел пожар в торговом центре "Мириада"
      В Днепре произошел пожар в торговом центре "Мириада" / dp.informator.ua

      В Днепре в ночь на 11 сентября вспыхнул пожар в торговом центре "Мириада", что вблизи стадиона "Днепр-Арена". Местные предполагают, что возгорание началось из-за футбольных фанатов, которые курят около здания ТЦ.

      По данным ГСЧС, пожар вспыхнул в торговом центре около 1 ночи. Перед этим на "Днепр-Арене" как раз закончился футбольный матч между сборными Украины и Нигерии.

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      Пожар возник на внешней стороне здания. Спасателям удалось быстро локализовать пожар, но огонь успел повредить алюминиевую обшивку со стекловатой в середине до самой крыши.

      К счастью, пострадавших и погибших в результате пожара нет.

      Жители дома, расположенного рядом с торговым центром, предполагают, что пожар мог вспыхнуть из-за легкомысленных действий футбольных болельщиков, пишет "Информатор". В частности, после футбольных матчей фанаты сидят на входе в подвальное помещение ТЦ, распивают пиво и тушат сигареты об обшивку здания.

      Сейчас следователи и ГСЧС выясняют истинные причины пожара.


      Пожар в торговом центре "Мириада" в Днепре / фото "Информатора"


      Огонь уничтожил часть стены торгового центра "Мириада" в Днепре / фото "Информатора"

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Украина – Нигерия ГСЧС Новости Днепра Пожар
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