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      В Днепре построят три новые станции метро: известна дата

      61 Читати новину українською
      Днепр
      Днепр / dpchas.com.ua

      До 2023 года в Днепре должны открыть еще три станции метро.

      Об этом сказал заместитель городского головы Михаила Лысенко, передает издание "Днепр Время".

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      "Полгода назад в нашем городе стартовала активная фаза строительства метро. К сожалению, перед этим полтора года были потеряны. Потому что нам достался неграмотный проект. Компания Limak выиграла тендер, но она оказалась на недостаточно высоком уровне, – сказал Лысенко.

      По его словам, проект метро пришлось полностью изменить. На 2023 год должны быть три новые станции от жилого массива "Покровский" до Исторического музея.

      Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал в 2019 году начало строительства первого нового аэропорта в поселке Соленом Днепропетровской области – примерно посередине между Днепром и Запорожьем.

       
      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
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