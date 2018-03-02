В Днепре прогремел взрыв, мужчина получил серозное ранение

В пятницу, 2 марта, около 19:30 в Шевченковском районе Днепра в жилом массиве "Тополя-1" прогремел взрыв.

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.

Читайте также: В троллейбусе с пассажирами в Одессе прогремел взрыв: видео с места происшествия

По информации свидетелей, они услышали хлопок возле заброшенного дома, передает "Информатор". После этого они решили проверить, что произошло. Люди увидели мужчину, который лежал под деревом.

Мужчине оторвало кисть, он был весь в крови. В результате взрыва он получил сильные ожоги.

Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители не нашли никаких взрывоопасных предметов и веществ. Продолжаются следственные действия.

К слову, в центре Днепра прямо посреди проезжей части образовалась огромная яма. Сейчас на месте продолжаются ремонтные работы. О причинах обвала коммунальщики ничего сказать не могут — мол, для начала надо быстро ликвидировать последствия, а уже потом разбираться детально.