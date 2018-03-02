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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Днепре прогремел взрыв, мужчина получил серозное ранение

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Взрыв в Днепре
Взрыв в Днепре / Фото из свободных источников

В пятницу, 2 марта, около 19:30 в Шевченковском районе Днепра в жилом массиве "Тополя-1" прогремел взрыв.

Об этом сообщает полиция Днепропетровщины.

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По информации свидетелей, они услышали хлопок возле заброшенного дома, передает "Информатор". После этого они решили проверить, что произошло. Люди увидели мужчину, который лежал под деревом.

Мужчине оторвало кисть, он был весь в крови. В результате взрыва он получил сильные ожоги.

Пострадавшего доставили в больницу. Правоохранители не нашли никаких взрывоопасных предметов и веществ. Продолжаются следственные действия.

К слову, в центре Днепра прямо посреди проезжей части образовалась огромная яма. Сейчас на месте продолжаются ремонтные работы. О причинах обвала коммунальщики ничего сказать не могут — мол, для начала надо быстро ликвидировать последствия, а уже потом разбираться детально.

Теги: Новости Украины Новости Днепра Взрыв
Источник: 24 Канал
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