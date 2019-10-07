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      В Днепре произошла утечка опасного химиката: фото

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      Автоцистерна с химикатом
      Автоцистерна с химикатом / пресс-служба ГСЧС

      Спасатели Днепра пытаются ликвидировать утечку хлорида железа. Химикат начал вытекать из автоцистерны на углу улиц Журналистов и Винокурова.

      Автоцистерна стояла без тягача и без опознавательных знаков. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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      Сначала спасатели не знали, что это за вещество, однако впоследствии стало известно, что в автоцистерне из Львова в Днепр перевозили хлорид железа.

      Установлено, что вещество темно-коричневого цвета. Растеклось на поверхности земли размером 15 на 2,5 метра,
      – говорится в сообщении спасателей.

      В компании-перевозчике говорят: в емкости транспортировали 15 тонн хлорида.

      К счастью, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия проводятся работы по переливу вещества из цистерны в емкости и обвалования территории.


      Спасатели работают в костюмах химзащиты/ фото ГСЧС 


      Из автоцистерны выливался хлорид железа/ фото ГСЧС


      Автоцистерна перевозила 15 тонн химиката/ фото ГСЧС


      Спецоперация спасателей/ фото ГСЧС

      рятувальники ДСНС
      Спасатели ликвидировали утечку опасного вещества в Днепре/ фото ГСЧС

      Что известно про хлорид железа? Вещество проявляет токсические свойства, является высоко коррозионным и кислотным агентом. Используется в очень многих отраслях: в частности, для очистки сточных вод, в текстильном производстве и прочих.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Днепра ГСЧС
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