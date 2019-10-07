В Днепре произошла утечка опасного химиката: фото

Спасатели Днепра пытаются ликвидировать утечку хлорида железа. Химикат начал вытекать из автоцистерны на углу улиц Журналистов и Винокурова.

Автоцистерна стояла без тягача и без опознавательных знаков. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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Сначала спасатели не знали, что это за вещество, однако впоследствии стало известно, что в автоцистерне из Львова в Днепр перевозили хлорид железа.

Установлено, что вещество темно-коричневого цвета. Растеклось на поверхности земли размером 15 на 2,5 метра,

– говорится в сообщении спасателей.

В компании-перевозчике говорят: в емкости транспортировали 15 тонн хлорида.

К счастью, погибших и пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия проводятся работы по переливу вещества из цистерны в емкости и обвалования территории.



Спасатели работают в костюмах химзащиты/ фото ГСЧС



Из автоцистерны выливался хлорид железа/ фото ГСЧС



Автоцистерна перевозила 15 тонн химиката/ фото ГСЧС



Спецоперация спасателей/ фото ГСЧС



Спасатели ликвидировали утечку опасного вещества в Днепре/ фото ГСЧС

Что известно про хлорид железа? Вещество проявляет токсические свойства, является высоко коррозионным и кислотным агентом. Используется в очень многих отраслях: в частности, для очистки сточных вод, в текстильном производстве и прочих.