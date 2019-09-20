В Днепре рабочие завода Коломойского вышли на митинг под Приватбанк: что требуют

В Днепре утром 20 сентября под стенами главного офиса Приватбанка начался митинг сотрудников Никопольского завода ферросплавов. На акцию вышли около 500 человек.

Около 7:45 к зданию Приватбанка подъехало 10 автобусов с рабочими, пишет Информатор.

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Люди бьют в каски, а в руках держат плакаты. По словам активистов, им не выплачивают зарплаты за якобы долг Приватбанка перед заводом.

Накануне "Никопольский завод ферросплавов" заключил мировое соглашение с Нацбанком, на основании которого согласился погасить задолженность перед НБУ по кредитам Приватбанка, по которым завод выступил поручителем. Владельцы банка получили деньги 10 лет назад, до его национализации. Тогда и Приватбанк, и завод принадлежали одной группе владельцев.

ПриватБанк не является участником соглашения об урегулировании данного спора между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов и расценивает организованный пикет как еще одну попытку давления,

– отметили в банке.

Митинг рабочих завода Коломойского под Приватбанком / фото Информатор

Пикет под Приватбанком в Днепре: видео

Что известно о национализации "Приватбанка"?

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.



Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Например, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.