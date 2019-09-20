12:03
20 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос
      Вєсті Кремля
      21:33, 19 сентября
      Вести.UA: Что Зеленский будет делать с землей. Дно украинского правосудия
      Вєсті.UA
      19:20, 19 сентября
      Самая нахальная банда "черных регистраторов" в Украине: кто они
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ 2020 КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      В Днепре рабочие завода Коломойского вышли на митинг под Приватбанк: что требуют

      162 Читати новину українською
      Митинг под Приватбанком в Днепре
      Митинг под Приватбанком в Днепре / dp.informator.ua

      В Днепре утром 20 сентября под стенами главного офиса Приватбанка начался митинг сотрудников Никопольского завода ферросплавов. На акцию вышли около 500 человек.

      Около 7:45 к зданию Приватбанка подъехало 10 автобусов с рабочими, пишет Информатор.

      Интересно: Интерес Коломойского – не платить по долгам: как может решиться проблема с "Приватбанком"

      Люди бьют в каски, а в руках держат плакаты. По словам активистов, им не выплачивают зарплаты за якобы долг Приватбанка перед заводом.

      Накануне "Никопольский завод ферросплавов" заключил мировое соглашение с Нацбанком, на основании которого согласился погасить задолженность перед НБУ по кредитам Приватбанка, по которым завод выступил поручителем. Владельцы банка получили деньги 10 лет назад, до его национализации. Тогда и Приватбанк, и завод принадлежали одной группе владельцев.

      ПриватБанк не является участником соглашения об урегулировании данного спора между НБУ и Никопольским заводом ферросплавов и расценивает организованный пикет как еще одну попытку давления,
      – отметили в банке.

      Митинг рабочих завода Коломойского под Приватбанком / фото Информатор

      Пикет под Приватбанком в Днепре: видео

      Что известно о национализации "Приватбанка"?
      Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка" (крупнейшие – Коломойский и Боголюбов), решило национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того, чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем на 155 миллиардов гривен.

      Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях). Например, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации "Приватбанка", в ответ Кабмин, Нацбанк и "Приватбанк" сразу в мае обжаловали это решение.

      blog_ava
      Гороскоп на 20 сентября для всех знаков зодиака
      сегодня
      1694
      Теги: Новости Украины Новости политики НБУ Протесты Игорь Коломойский Новости Днепра Приватбанк
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат
      сегодня , 11:40 Супрун пояснила, чому важливо долучитися до маршу за клімат
      Блог Соцмережі 81
      Михайличенко расплакался после гола "Динамо" в матче против "Мальме": видео
      сегодня , 08:39 Михайличенко расплакался после гола "Динамо" в матче против "Мальме": видео
      410
      Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить
      сегодня , 11:15 Прожиточный минимум: на что влияет и почему за эти деньги невозможно выжить
      Ірина Поліщук 744
      Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика
      сегодня , 09:45 Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире: инфографика
      341
      Запуск рынка земли – огромный прогресс
      сегодня , 08:40 Запуск рынка земли – огромный прогресс
      Сергій Фурса 155
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук