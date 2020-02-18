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      В Днепре работницы банков тайно оформляли на людей кредиты

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      Сотрудницы банков брали кредиты без ведома людей / partner-press.com

      Днепропетровские правоохранители разоблачили схему, по которой две работницы банка завладели 500 тысячами гривен.

      Две женщины работали в разных банках на должностях кредитных менеджеров. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

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      Они оформляли кредиты на граждан без их ведома и присваивали полученные деньги.

      Одни из сотрудниц банка выдавала кредиты физическим лицам, а после – передавала копии документов подруге, которая работала в другом банке на той же должности. Вторая злоумышленница оформляла документы о выдаче кредитных карт на сумму около 200 тысяч гривен. В течение года менеджеры снимали с карточек деньги и оформляли новые кредиты на людей.

      А чтобы схема продолжала работать и не вызвала подозрения у службы безопасности банка, мошенницы периодически делали по каждому из кредитов минимально допустимые платежи. Женщинам удалось завладеть суммой более 500 тысяч гривен.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Им избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Мошенничество Криминальные новости Новости Днепра Криминал
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