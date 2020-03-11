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      В Днепре раненым бойцам срочно нужны доноры: где сдать кровь

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      10 марта боевики обстреляли грузовое авто с украинскими военными. Трое бойцов погибли, еще девять получили ранения. Четверо – в тяжелом состоянии. Их доставили на военных вертолетах в Днепр. Чтобы сохранить жизнь воинам, больница Мечникова нуждается в донорах крови.

      Об этом 24 каналу сообщили в региональной ячейке организации "Общество будущего".

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      Пункт сбора крови в Днепре работает по адресу: проспект Богдана Хмельницкого, 17, с 8:00 до 13:00. Активисты собираются возле донорского пункта в 11:30. Если едете сами в другое время – надо указать, что сдаете кровь раненым бойцам.

      Отметим, что в Днепре постоянно принимают раненых бойцов, поэтому доноры никогда не будут лишними.

      За 2 дня до сдачи крови запрещено употреблять алкоголь и желательно не курить. За 24 часа не рекомендуется употреблять много жирной и жареной пищи. Также существуют противопоказания по состоянию здоровья, при которых сдавать кровь нельзя:

      – Инфекционные заболевания (ВИЧ, СПИД, все формы гепатита, туберкулеза и т. п);

      – Злокачественные новообразования, болезни крови, полное отсутствие зрения, слуха или речи, сердечно-сосудистые заболевания;

      – Болезни органов дыхания (бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема легких, обструктивный бронхит);

      – Болезни органов пищеварения (язва желудка, болезнь двенадцатиперстной кишки, ахиллический гастрит);

      – Заболевания печени и желчных путей (холецистит, цирроз);

      – Заболевания почек (диффузные и очаговые поражения почек, мочекаменная болезнь);

      – Заболевания соединительной ткани (лучевая болезнь, болезни эндокринной системы, хронические и тяжелые гнойно-воспалительные заболевания);

      – Заболевания глаз (высокая миопия, 5 диоптрий и больше, трахома, слепота);

      – Заболевания кожи (псориаз, экзема, эритродермия, красная волчанка, пузырчатые дерматозы, распространенные грибковые и гнойничковые поражения);

      – Остеомиелит, оперативные вмешательства по поводу ампутации или резекции органа и трансплантации органов и тканей.

      Подробная таблица противопоказаний с периодом, в который следует избегать донорства:

       

      Обратите внимание! Перечень противопоказаний для донорства

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      Автор: Богдан Мирошниченко
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Здоровье Новости Днепра Война на Донбассе
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