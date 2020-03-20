В Днепре стоимость проезда в некоторых автобусах подняли до 20 гривен

Автобусный маршрут №62 поднял стоимость проезда от 8 до 20 гривен. Местные власти убеждают, что это самоуправность автоперевозчика.

Маршрут №62 в Днепре соединяет левобережный микрорайон с центром города. Житель Максим Мельник сообщил о повышении цен в фейсбуке.

Тем временем В Житомире льготный проезд отменили для пенсионеров

Я был очень удивлен ценой, но я доехал. И было очень комфортно. И главное, что в салоне ехало не более 10 пассажиров,

– рассказал житель Днепра.

В пресс-службе Днепровского городского совета подчеркнули, что сейчас выясняют, кто отдал приказ о повышении проезда, сообщает УНИАН.



Стоимость проезда выросла до 20 гривен / Фото из фейсбука Максима Мельника

Заметим, что в Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

В Днепре зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом у супружеской пары. Известно, что заболевшие недавно вернулись из Франции, которая серьезно страдает от эпидемии.

По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом, из них 3 – летальные. Карантин в Украине продлится минимум до 3 апреля.

Что известно об ограничении транспорта во время карантина?На время карантина украинские власти ввели ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В частности, запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.



Так, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек. Кроме того, все обязаны пользоваться средствами личной защиты. Накануне официальные представители власти сообщали, что людей без масок просто не будут пускать в общественный транспорт.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала