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      В Днепре стоимость проезда в некоторых автобусах подняли до 20 гривен

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      Автобусный маршрут №62 поднял стоимость проезда от 8 до 20 гривен. Местные власти убеждают, что это самоуправность автоперевозчика.

      Маршрут №62 в Днепре соединяет левобережный микрорайон с центром города. Житель Максим Мельник сообщил о повышении цен в фейсбуке.

      Тем временем В Житомире льготный проезд отменили для пенсионеров

      Я был очень удивлен ценой, но я доехал. И было очень комфортно. И главное, что в салоне ехало не более 10 пассажиров,
      – рассказал житель Днепра.

      В пресс-службе Днепровского городского совета подчеркнули, что сейчас выясняют, кто отдал приказ о повышении проезда, сообщает УНИАН.


      Стоимость проезда выросла до 20 гривен / Фото из фейсбука Максима Мельника

      Заметим, что в Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации.

      В Днепре зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом у супружеской пары. Известно, что заболевшие недавно вернулись из Франции, которая серьезно страдает от эпидемии.

      По состоянию на 20 марта в Украине подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом, из них 3 – летальные. Карантин в Украине продлится минимум до 3 апреля.

      Что известно об ограничении транспорта во время карантина?На время карантина украинские власти ввели ряд ограничений, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В частности, запрещена работа метро, а в трамваях и маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров.

      Так, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек. Кроме того, все обязаны пользоваться средствами личной защиты. Накануне официальные представители власти сообщали, что людей без масок просто не будут пускать в общественный транспорт.


      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Цены Новости Днепра
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