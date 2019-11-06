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      В Днепре студент выстрелил из пистолета в лицо девушке: жуткие детали

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      В Днепре студент выстрелил из пистолета в лицо девушке
      В Днепре студент выстрелил из пистолета в лицо девушке / unsplash.com

      В одном из общежитий Днепра 19-летний студент открыл стрельбу. Сначала он зашел в комнату 17-летней девушки и попал ей в голову. После этого пошел в свою комнату и выстрелил себе же в грудь.

      Началось все с того, что парень услышал, как две девушки смеялись. Решив, что над ним – достал пистолет и выстрелил одной из них в голову.

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      После этого юноша сразу пошел в свою комнату, где выстрелил себе в грудь. Сейчас оба в больнице. Их состояние удовлетворительное. Как пишет Нацполиция Днепра, парень находится под конвоем. Студентку доставили в больницу с непроницаемым ранением головы. В полиции открыли уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство. За это юноше грозит до 15 лет за решеткой.

      Девушки указали, что он находился в достаточно неадекватном состоянии. Они являются студентами одного вуза, однако не знали друг друга,
      – заявила пресс-секретарь полиции Анна Старчевская.

      Директор студенческого городка Олег Снида заметил, что, по слухам, студент купил наркотические вещества. Но прежде вел себя адекватно и нарушений не было.


      Оружие, из которого выстрелил парень

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Оружие Полиция Новости Днепра Криминал
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