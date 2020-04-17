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      В Днепре священника УПЦ МП оштрафовали за причастие с одной ложки

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      Священник причащав людей з однієї ложки / Українська правда

      В Днепре правоохранители оштрафовали на 17 тысяч гривен священнослужителя УПЦ Московского патриархата. Отец в Вербное воскресенье причащал верующих с одной ложки. После этого перед храмом коммунальщики вырыли траншею.

      За еще одно нарушение священнику грозит уголовная ответственность. Об этом в эфире hromadske сообщил заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко.

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      Сейчас этот батюшка бегает по домам и расклеивает сообщение, что в храме Пасха отменена незаконно и планирует завтра организовать какое-то сборище со своими прихожанами возле одного из супермаркетов. Но думаю, как только они соберутся, будут моментально нами выловлены и на них выпишут админпротоколы, и каждый из них заплатит штраф в 17 тысяч гривен,
      – подчеркнул Лысенко.

      Лысенко отметил, что закрытие церквей в городе из-за распространения коронавируса поддержали почти все настоятели храмов.

      Отметим, что 12 апреля в одном из храмов Днепра, несмотря на карантин, собрались сотни верующих. Они причащались с одной ложки. 15 апреля городские коммунальные службы перекопали вход в церковь. А мэр города Борис Филатов сообщил, если священнослужители и впредь будут нарушать карантин, то им отключат свет и воду.

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Штрафы УПЦ МП Религия Карантин в Украине 2020 Новости Днепра
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