В Днепре священника УПЦ МП оштрафовали за причастие с одной ложки

За еще одно нарушение священнику грозит уголовная ответственность. Об этом в эфире hromadske сообщил заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко.

К теме Священника из Буковины, который не поверил в свой диагноз COVID-19, уговорили не править службу

Сейчас этот батюшка бегает по домам и расклеивает сообщение, что в храме Пасха отменена незаконно и планирует завтра организовать какое-то сборище со своими прихожанами возле одного из супермаркетов. Но думаю, как только они соберутся, будут моментально нами выловлены и на них выпишут админпротоколы, и каждый из них заплатит штраф в 17 тысяч гривен,

– подчеркнул Лысенко.

Лысенко отметил, что закрытие церквей в городе из-за распространения коронавируса поддержали почти все настоятели храмов.

Отметим, что 12 апреля в одном из храмов Днепра, несмотря на карантин, собрались сотни верующих. Они причащались с одной ложки. 15 апреля городские коммунальные службы перекопали вход в церковь. А мэр города Борис Филатов сообщил, если священнослужители и впредь будут нарушать карантин, то им отключат свет и воду.