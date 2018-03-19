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В Днепре транспортный коллапс из-за двухмесячной нормы снега

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В Днепре транспортный коллапс, ведь выпала двухмесячная норма снега. Большинство маршруток не смогли утром выехать из автопарков, а троллейбусы и трамваи – попасть на линии.

Председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий на своей странице Facebook сообщил, что на 7:00 утра были не расчищены выезды из автопарков, из-за чего маршрутки не могли выехать.

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"Также фуры и другой транспорт, который перегородил почти все магистрали, физически не дают возможности попасть на массивы и из массивов маршрутным автобусам. Например, на Западный на дороге более полуметра снега и автобус там физически не проедет, на Игрене стали фуры, правда и Донецкое шоссе стоят по той же причине ", – написал Тонконогий.

По состоянию на 11:00, фуры, которые перегородили магистрали, убраны, большинство маршруток выехали из автопарков на маршруты.

Работа 1 трамвая более или менее налажена, сейчас трамваи пытаются пробиться на проспект Мазепы. Проспект Металлургов пока не расчищен, так что на маршрутки едут на Киевскую. По-тихоньку трамвай и маршрутки вместе добираются до Западного, к обеду обещали почистить не одну колею, а более или менее обе,
– отметил председатель профсоюза.

Мэр Днепра Борис Филатов на своей странице в Facebook написал, что за сутки выпала двухмесячная норма осадков, а в среду предполагается еще больше снегопад.

"Так, за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Да, мы ничего не делаем. Да, мы остановили общественный транспорт, так как покидали свои авто на пути его следования. Да, снега столько, что его просто физически некуда сгребать. Так, в среду будет снегопад еще хуже. Так, со следующего понедельника, когда начнет таять, готовьтесь к подтоплениям ", – отметил мэр.

Внимание, сообщение в Facebook содержит ненормативную лексику!

Теги: Новости Украины Фотоновости Новости Днепра Непогода в Украине
Источник: 24 Канал
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