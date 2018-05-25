В Днепре троллейбус врезался в маршрутку: много пострадавших

В Днепре в результате ДТП с участием маршрутки и троллейбуса пострадали четверо людей.

Авария произошла в утренний час-пик. Троллейбус въехал в маршрутку, когда пассажиры садились в нее на остановке . Основной удар пришелся на пассажиров, которые сидели сзади. У троих из них легкие телесные повреждения, после оказания помощи их отпустили домой.

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Еще одного пассажира в состоянии средней тяжести забрали в больницу. Водитель троллейбуса говорит, что не смог затормозить, потому что у него отказали тормоза. Однако в полиции эту версию опровергают.

"Водитель пояснил, что у троллейбуса отказали тормоза. Однако эта информация пока полицейскими не подтверждена. Будут назначены экспертизы состояния технического средства. Алкотест предварительно показал, что все трезвые", – сказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.