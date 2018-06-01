В Днепре умер еще один украинский военный, раненный снайпером боевиков

В Днепропетровской областной больнице имени Мечникова скончался еще один украинский военнослужащий, который получил ранения в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook написала советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

Ранее 24 канал сообщал, что в больницы Днепра умер боец 24-й бригады, 47-летний уроженец Львова Юрий Довганик, который был ранен осколком во время обстрела 22 мая.

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Губа также сообщила, что в госпитале умер боец 92-й бригады, 34-летний Константин Гранов. Он 27 мая получил пулевое ранение в голову от снайпера пророссийских боевиков.

"Ранения головы были несовместимы с жизнью, врачи боролись до последней минуты", – отметила советник председателя Днепропетровской ОГА.