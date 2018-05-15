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В Днепре умер легендарный пенсионер-экстремал

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В Днепре умер легендарный пенсионер-экстремал Юрий Ершов
В Днепре умер легендарный пенсионер-экстремал Юрий Ершов / Facebook

Во вторник, 15 мая, в Днепре ушел из жизни известный во всем мире экстремал Юрий Ершов. Он овладел 44 видами спорта, в частности, горными лыжами и танцами на льду, альпинизмом, дельта- и парапланеризмом, виндсерфингом и водными лыжами, стрельбой из пистолета и винтовки.

Об этом сообщил его ученик Дмитрий Рыбалка в Facebook.

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На 86-м году жизни умер Юрий Ершов – известный днепровский воднолыжник, альпинист, велосипедист, конструктор канатных дорог. В свое время именно по инициативе Юрия Ершова в Днепре проложили первую в Советском Союзе реверсивную канатную дорогу между парком имени Шевченко и Монастырским островом. Когда Ершову было уже хорошо за 70, он покорил свою очередную горную вершину – пик Монблан.

Ушла Легенда, но дело будет жить! Спасибо за то, что вы дали здоровый пример многим людям. Спасибо, что имел честь у вас учиться строить канатки. Ваше дело теперь и в далеком Казахстане. Будет справедливо, если вашим именем назовут улицу Днепра,
– заявил Дмитрий Рыбалка.

Еще в прошлом году экстремала подкосило онкологическое заболевание. Для оказания помощи Юрию Ершову инициировали сбор денег. На собранную у ближайшего окружения небольшую сумму денег спортсмену организовали домашнюю сиделку, которая поддерживала порядок в доме, готовила еду и ухаживала за больным.

Теги: Новости Украины Потери Новости Днепра
Источник: 24 Канал
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