В Днепре умерла волонтер Анна Яценко

Во вторник утром, 14 августа, в Днепре скончалась известная волонтер и мать троих детей Анна Яценко. Женщина занималась сбором денег для лечения детей, в том числе и с онкологическими заболеваниями, а также помогала украинским бойцам на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила подруга умершей Марта Туманова.

"У нас большое горе. Еще одна яркая звезда закончила свой земной путь и пошла за горизонт. Нашей Ани больше нет с нами. Молитесь за упокой души", – написала Туманова.

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Известно, что Яценко в последнее время тяжело болела, у нее диагностировали рак крови. В начале августа женщине сделали операцию, после которой она сообщила в соцсети, что все хорошо.

"Все хорошо, очень слабая, но все хорошо. Спасибо всем!", – говорится в сообщении Яценко от 1 августа.

Друзья волонтерки организовали сбор денег для лечения женщины, но к сожалению, она умерла 14 августа в 7:00.

По предварительной информации, похороны Яценко состоятся 15 августа. Похоронят волонтерку в ее родном городе Приднепровске.