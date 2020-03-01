В Днепре установили рекорд по выпечке блинов: фото, видео

Древний украинский праздник Масляной в Днепре отметили вкусным рекордом. Там испекли рекордное количество блинов за один час – 721.

Блины выпекали сразу на 18 сковородках.

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Работа была распределена по схеме: кто-то наливал тесто, другой переворачивал. Благодаря этому конвейеру удалось испечь 721 блин за один час.

Правда, предварительно планировали сделать 800 блинов на Масляну, однако и этот результат позволил организаторам войти в Книгу рекордов Украины.

Поварам вручили сертификат, а всем желающим – блины.



Блины выпекали сразу на 18 сковородках



Удалось выпечь 721 блин, однако надеялись на 800



Поварам вручили сертификат, а всем желающим – блины

Видео: в Днепре установили рекорд по выпечке блинов:

Интересно про дни Масляной: воскресенье (1 марта) – седьмой день Масляной традиционно сопровождаются "Прощеным воскресеньем". Накануне Великого поста всем стоит попросить прощения у тех людей, перед которыми вы провинились. Прощеное воскресенье является очень светлым днем перед Великим постом. В последний день Масляной сжигают куклу из соломы.