12:47
1 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Хитрый Пу. Ода отходам
      Вєсті Кремля
      20:24, 29 февраля
      Вести.UA. Жир: Гангстер Гончарук. Тищенко спасет Киев
      Вєсті.UA
      18:16, 29 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      АТАКА РОССИИ НА ТУРЦИЮ В СИРИИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Днепре установили рекорд по выпечке блинов: фото, видео

      - Читати новину українською

      Древний украинский праздник Масляной в Днепре отметили вкусным рекордом. Там испекли рекордное количество блинов за один час – 721.

      Блины выпекали сразу на 18 сковородках.

      К теме: Когда празднуют Масляну в Украине: дата и традиции

      Работа была распределена по схеме: кто-то наливал тесто, другой переворачивал. Благодаря этому конвейеру удалось испечь 721 блин за один час.

      Правда, предварительно планировали сделать 800 блинов на Масляну, однако и этот результат позволил организаторам войти в Книгу рекордов Украины.

      Поварам вручили сертификат, а всем желающим – блины.

      дніпро млинці
      Блины выпекали сразу на 18 сковородках

      дніпро млинці
      Удалось выпечь 721 блин, однако надеялись на 800

      дніпро млинці
      Поварам вручили сертификат, а всем желающим – блины

      Видео: в Днепре установили рекорд по выпечке блинов:

      Интересно про дни Масляной: воскресенье (1 марта) – седьмой день Масляной традиционно сопровождаются "Прощеным воскресеньем". Накануне Великого поста всем стоит попросить прощения у тех людей, перед которыми вы провинились. Прощеное воскресенье является очень светлым днем перед Великим постом. В последний день Масляной сжигают куклу из соломы.

      Прощеное воскресенье: что нельзя делать и как правильно просить прощения
      сегодня
      Теги: Новости Украины Смачно Масленица Новости Днепра
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Миссия выполнена: мы запустили бесплатные курсы английского онлайн
      Іван Примаченко
      сегодня , 09:00 Главные новости за 29 февраля: соглашение США и Афганистана, возвращение захваченных РФ рыбаков
      Ірина Вихрущ
      28 февраля , 11:30 Что делать при инсульте и как помочь человеку преодолеть его последствия
      Едуард Хомченко
      сегодня , 08:04 Пришла платежка за коммуналку с большой суммой: что делать
      Юлія Поскробок
      сегодня , 06:00 Что изменится в марте: в Россию по загранпаспорту, вырастет пенсия и подорожает телефон
      Вероніка Климська
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук