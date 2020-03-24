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      В Днепре в общественный транспорт будут пускать только по спецбилетам

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      Из-за угрозы распространения коронавируса в Днепре усиливают карантинные мероприятия. С 26 марта общественный транспорт будет перевозить только работников предприятий, "обеспечивающих критически важные сферы жизни города".

      О новых ограничениях в Днепре сообщил в Фейсбуке чиновник Днепровского горсовета Иван Васючков.

      Городская комиссия приняла решение временно прекратить обслуживание всех городских маршрутов общественного транспорта в обычном режиме движения,
      – написал Васючков.

      Начиная с 26 марта, общественным транспортом в Днепре смогут пользоваться только отдельные категории населения.

      По его словам, городские власти организуют специальные автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты.

      В транспорт пускать только при наличии специального билета и документа, подтверждающего личность. Кроме того, все пассажиры обязаны быть в масках и перчатках.

      Спецбилеты могут получить медработники, правоохранители, работники сферы ЖКХ, сотрудники магазинов, почтовых служб, банковские работники и некоторые другие категории населения.

      К слову, с 23 марта аналогичные ограничения действуют в Киеве.

       

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировали 100 случаев заражения коронавируса. Три человека умерли, один – выздоровел.
      • С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
      • С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки. Некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
      • На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.
      • Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Львовской областях.

      карантин в Україні що заборонено робити
      Что запрещено в Украине на время действия карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Здоровье Транспорт Новости Днепра Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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