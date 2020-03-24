В Днепре в общественный транспорт будут пускать только по спецбилетам

Из-за угрозы распространения коронавируса в Днепре усиливают карантинные мероприятия. С 26 марта общественный транспорт будет перевозить только работников предприятий, "обеспечивающих критически важные сферы жизни города".

О новых ограничениях в Днепре сообщил в Фейсбуке чиновник Днепровского горсовета Иван Васючков.

Городская комиссия приняла решение временно прекратить обслуживание всех городских маршрутов общественного транспорта в обычном режиме движения,

– написал Васючков.

Начиная с 26 марта, общественным транспортом в Днепре смогут пользоваться только отдельные категории населения.

По его словам, городские власти организуют специальные автобусные, троллейбусные и трамвайные маршруты.

В транспорт пускать только при наличии специального билета и документа, подтверждающего личность. Кроме того, все пассажиры обязаны быть в масках и перчатках.

Спецбилеты могут получить медработники, правоохранители, работники сферы ЖКХ, сотрудники магазинов, почтовых служб, банковские работники и некоторые другие категории населения.

К слову, с 23 марта аналогичные ограничения действуют в Киеве.

Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировали 100 случаев заражения коронавируса . Три человека умерли, один – выздоровел.

. Три человека умерли, один – выздоровел. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля. С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки . Некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.

. Некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта. На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения , рестораны, кафе, кинотеатры и т. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

, рестораны, кафе, кинотеатры и т. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки. Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Львовской областях.



Что запрещено в Украине на время действия карантина / Инфографика 24 канала