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      В Днепре во время пожара в здании обвалилась крыша: пострадали 3 спасателей – фото

      23 Читати новину українською
      В Днепре из-за обвала крыши во время пожара пострадали спасатели
      В Днепре из-за обвала крыши во время пожара пострадали спасатели / pravda.if.ua

      В заброшенном здании на улице Вокзальной в Днепре случился пожар. Во время его тушения обвалилась крыша. В результате инцидента пострадали трое спасателей управления ГСЧС в Днепропетровской области.

      Очень обидно, когда из-за дерзкой халатности или чьих-то умышленных действий своим здоровьем рискуют наши спасатели, отмечает ГСЧС.

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      Командир отделения получил ушиб правого коленного сустава, а еще двое спасателей госпитализированы для дальнейшего обследования. Сейчас угрозы для их жизни нет. ГСЧС выражает надежду на скорейшее выздоровление своих работников.

      Всем нашим огнеборцам мы желаем только безопасных дежурств. Берегите себя, ребята,
      – отмечается в заявлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

      Во время пожара на спасателей обвалилась крыша: фото

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      Теги: Жертвы Новости Украины ГСЧС Новости Днепра
      Источник: 24 канал
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