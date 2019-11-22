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      В Днепре водитель уходил от погони и протаранил 10 авто – видео с камер

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      В Днепре водитель уходил от погони и протаранил 10 авто / Днепр Оперативный

      Вечером 22 ноября в Днепре водитель джипа, убегая от правоохранителей, наехал на авто, которые двигались в попутном направлении. Также очевидцы сообщают о стрельбе.

      Инцидент произошел на перекрестке двух загруженых улиц – Шевченко и Грушевского. С места происшествия о нем сообщает Днепр.Оперативный.

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      Сообщается, что это была спецоперация по задержанию преступника. А он на внедорожнике Land Cruiser пытался убежать, на скорости беря на таран авто. Однако, его удалось задержать.


      Водитель повредил попутные авто / фото: Днепр Оперативный

      Очевидцы сообщают о стрельбе. Инцидент зафиксировали на камеры наблюдения

      Смотрите видео, как в Днепре водитель таранит авто, убегая от погони

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Аварии и ДТП Новости Днепра Криминал
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