В Днепре водитель уходил от погони и протаранил 10 авто – видео с камер
Вечером 22 ноября в Днепре водитель джипа, убегая от правоохранителей, наехал на авто, которые двигались в попутном направлении. Также очевидцы сообщают о стрельбе.
Инцидент произошел на перекрестке двух загруженых улиц – Шевченко и Грушевского. С места происшествия о нем сообщает Днепр.Оперативный.
Смотрите также: Разбил авто вдребезги: водитель элитного Porsche в Киеве на скорости влетел на тротуар – видео
Сообщается, что это была спецоперация по задержанию преступника. А он на внедорожнике Land Cruiser пытался убежать, на скорости беря на таран авто. Однако, его удалось задержать.
Водитель повредил попутные авто / фото: Днепр Оперативный
Очевидцы сообщают о стрельбе. Инцидент зафиксировали на камеры наблюдения
Смотрите видео, как в Днепре водитель таранит авто, убегая от погони