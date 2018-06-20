В Днепре вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме: есть жертвы

Ночью, 19 июня, в Шевченковском районе Днепра произошел пожар в квартире 9-этажного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

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"19 июня в 23:43 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в квартире 9-этажного жилого дома на улице Данилы Нечая, Шевченковского района города Днепр", – говорится в сообщении.



По указанному адресу были направлены спасателей 1, 5, 19 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.



Как отмечали спасатели, пожар возник в квартире на 8 этаже. Во время пожара спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры 1953 года.



В Днепре произошел пожар во многоэтажке



"Горел мусор в жилой комнате. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пожар локализован в 00:41 и в 00:47 ликвидирован", – сообщила пресс-служба.



К ликвидации пожара было привлечено 11 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.