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      В Днепре выкопали 600 могил на случай смертей от коронавируса

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      В Днепре готовятся к худшему сценарию / Фото 24 канала

      Власти Днепра готовятся к худшему сценарию с распространением коронавируса. Так, на территории городских кладбищ уже подготовили ямы, которые будут предназначаться для умерших от COVID-19.

      Ранее могил было 400, однако количество увеличили до 600. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке мэр Днепра Борис Филатов.

      Важно Коронавирус в Украине: количество больных – 804

      Для хранения тел закупили тысячу плотных пластиковых мешков. Выдача тел из моргов будет проводится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. Кроме того, в ближайшее время в городе запретят вскрытие тел умерших, у которых есть подозрение на коронавирус или подтвержден анализ.

      Кроме таких пессимистично, а иногда и реалистично настроенных мер, в Днепре также проводят ряд других:

      • В городе сформированы бригады анестезиологов и реаниматологов. Городской бюджет обеспечит им зарплату от 20 тісяч гривен.
      • В двух местных гостиницах выделили 200 номеров для проживания там врачей.
      • Почти 100 тысяч жителей получили пропуск в транспорт.
      • Парки, скверы, пляжи и спортивные площадки пока закрыты.
      • Всем, кто будет въезжать в Днепр, на блокпостах будут мерить температуру.
      • С понедельника начинают принимать жалобы горожан на шумные ремонты соседей. По решению специальной комиссии, на период карантина работа перфораторами и другими громкими инструментами в многоквартирных домах запрещена.

      На 2 апреля в Днепропетровской области зафиксировано 10 случаев коронавируса. Один человек уже смог выздороветь.

      Всего в Укураине уже 804 случая, 20 человек умерли.

      Смертність від коронавірусу
      Статистика смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Днепра Днепропетровская ОГА Борис Филатов
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