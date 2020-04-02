В Днепре выкопали 600 могил на случай смертей от коронавируса
Власти Днепра готовятся к худшему сценарию с распространением коронавируса. Так, на территории городских кладбищ уже подготовили ямы, которые будут предназначаться для умерших от COVID-19.
Ранее могил было 400, однако количество увеличили до 600. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке мэр Днепра Борис Филатов.
Важно Коронавирус в Украине: количество больных – 804
Для хранения тел закупили тысячу плотных пластиковых мешков. Выдача тел из моргов будет проводится в закрытых гробах, тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. Кроме того, в ближайшее время в городе запретят вскрытие тел умерших, у которых есть подозрение на коронавирус или подтвержден анализ.
Кроме таких пессимистично, а иногда и реалистично настроенных мер, в Днепре также проводят ряд других:
- В городе сформированы бригады анестезиологов и реаниматологов. Городской бюджет обеспечит им зарплату от 20 тісяч гривен.
- В двух местных гостиницах выделили 200 номеров для проживания там врачей.
- Почти 100 тысяч жителей получили пропуск в транспорт.
- Парки, скверы, пляжи и спортивные площадки пока закрыты.
- Всем, кто будет въезжать в Днепр, на блокпостах будут мерить температуру.
- С понедельника начинают принимать жалобы горожан на шумные ремонты соседей. По решению специальной комиссии, на период карантина работа перфораторами и другими громкими инструментами в многоквартирных домах запрещена.
На 2 апреля в Днепропетровской области зафиксировано 10 случаев коронавируса. Один человек уже смог выздороветь.
Всего в Укураине уже 804 случая, 20 человек умерли.
Статистика смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала
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