В Днепре взорвался и загорелся электрокар: соседние авто выгорели дотла – фото

В Днепре ночью внезапно загорелся электромобиль на стоянке многоэтажки. Ее жители услышали мощный взрыв и вызвали спасательные службы.

Пожар перекинулся на соседние авто – Subaru и Nissan, которые были припаркованы рядом с BMW i3 и сильно пострадали. Об этом пишет "Информатор".

К слову, в Днепре осудили подполковника милиции и инспектора за преступления во время Евромайдана: детали

Причину пожара сейчас устанавливают. К счастью, никто из людей не пострадал.

В Днепре загорелся электрокар / Фото: Владислав Лестев

Недавно в Одесской области полицейское авто сгорело дотла прямо во время движения. В этот момент в салоне находилась следственно-оперативная группа. Правоохранители как раз ехали на вызов. Следователи пытались потушить огонь самостоятельно с помощью огнетушителя. Полностью же ликвидировали возгорание спасатели, прибывшие через некоторое время на место происшествия.