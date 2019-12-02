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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      В Днепре взорвался и загорелся электрокар: соседние авто выгорели дотла – фото

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      В Днепре загорелся электрокар / dp.informator.ua

      В Днепре ночью внезапно загорелся электромобиль на стоянке многоэтажки. Ее жители услышали мощный взрыв и вызвали спасательные службы.

      Пожар перекинулся на соседние авто – Subaru и Nissan, которые были припаркованы рядом с BMW i3 и сильно пострадали. Об этом пишет "Информатор".

      К слову, в Днепре осудили подполковника милиции и инспектора за преступления во время Евромайдана: детали

      Причину пожара сейчас устанавливают. К счастью, никто из людей не пострадал.

      В Днепре загорелся электрокар / Фото: Владислав Лестев

      Недавно в Одесской области полицейское авто сгорело дотла прямо во время движения. В этот момент в салоне находилась следственно-оперативная группа. Правоохранители как раз ехали на вызов. Следователи пытались потушить огонь самостоятельно с помощью огнетушителя. Полностью же ликвидировали возгорание спасатели, прибывшие через некоторое время на место происшествия.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Пожар BMW Nissan Subaru Авто Новости Днепра Аварии и ДТП
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