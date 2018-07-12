В Днепре взрыв на предприятии унес жизни двух человек: фото, видео

В Днепре 12 июля произошел взрыв опасной смеси в цехе во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов.

Взрыв произошел на улице Курсантских, сообщает пресс-служба ГСЧС.

В результате взрыва разрушениям подверглись кирпичная печь и металлический бункер над ней.

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Спасатели достали из-под кирпича одного человека, еще одного человека вытащили из-под завала к их приезду.

Из-за взрыва погиб один человек, еще одного в тяжелом состоянии госпитализировали. Впрочем он не выжил.