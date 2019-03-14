В Днепре заболели более 500 учеников одной школы: 12 детей в больнице

В одной из школ Днепра массово заболели дети – 14 марта более 500 учеников не явились на обучение. Почти сотня школьников пожаловались на плохое самочувствие, еще 12 были госпитализированы в больницу.

Все дети учились в школе в Шевченковском районе города. По информации полиции Днепропетровщины, на уроки не пришли 512 учеников из 904.

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"По неофициальной информации, 94 ученика пожаловались на плохое самочувствие. 12 школьников госпитализированы в больницу. Им оказывается медицинская помощь", – сообщили в полиции.

В школе работает отдел ювенальной превенции и санэпидемстанция, которые выясняют причины ухудшения самочувствия школьников.

Один ребенок сейчас госпитализирован в инфекционное отделение, рассказала пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская "Украинской правде".

Состояние детей удовлетворительное. Неизвестно, связано ли это с тем, что дети ели в школе, потому что двое из госпитализированных не ели в столовой. Сейчас еще рано говорить, что там случилось,

– добавила она.

Полиция определяет всех родителей, которые еще, возможно, не сообщили о том, что детям стало плохо. Данные об ухудшении самочувствия 90 школьников – не официальные. Такая информация передается от одних родителей к другим.